В СК России не подтвердили факт смерти стрелявшего по полицейским в Москве

15 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Главное следственное управление СК по Москве не подтверждает факт смерти мужчины, устроившего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте на юго-востоке российской столицы.

"Следствие на данный момент не располагает данными о смерти подозреваемого. Он был доставлен в одну из больниц, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее о смерти злоумышленника в больнице сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, личность стрелявшего установлена: им оказался 25-летний уроженец Ингушетии.-0-