В Словакии 1 октября вводят режим ЧП из-за коронавируса

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словакии с 1 октября вводят режим чрезвычайного положения, он будет действовать 45 дней. Премьер-министр страны Игор Матович предложил ввести режим ЧП из-за наступления второй волны коронавируса, сообщает словацкая газета Hospodarske noviny.

С 1 октября в Словакии будут запрещены все массовые мероприятия, в том числе мессы. Исключения составят церемонии бракосочетания, похороны, крещения и собрания представителей государственной власти. При этом торжества после свадьбы будут запрещены. Количество участников на всех мероприятиях будет ограничено - до 50 человек, сообщает словацкая газета Pravda.

Заведения общественного питания будут работать с 6.00 до 22.00, кроме служб доставки и продажи еды навынос. Посетители кафе и ресторанов обязаны носить защитные маски, снимать их разрешается лишь во время еды.

Изменения коснутся и работы магазинов. На каждого присутствующего покупателя должно приходиться по 10 кв.м, при этом необходимо соблюдать дистанцию друг от друга в 2 м. "Эти меры будут контролироваться одним из сотрудников магазина, количество инвентарных корзин также будет ограничено", - подчеркнул премьер-министр Словакии.

Защитная маска также будет обязательной и на свежем воздухе - в том случае, если люди, не проживающие в одном доме, находятся на расстоянии ближе 2 м. "Полиция будет более тщательно контролировать эти меры, вплоть до штрафов", - заявил Игор Матович.

Во время действия режима ЧП в Словакии государство в соответствии с законодательством имеет право ограничивать основные права и свободы человека. Во время ЧП, например, неприкосновенность человека и его личная жизнь могут быть ограничены путем эвакуации, при этом также могут быть ограничены свобода передвижения и проживания. Правительство Словакии имеет право объявить о введении режима ЧП, если существует непосредственная угроза жизни и здоровью населению, окружающей среде или значительному имуществу.

По последним данным, в Словакии зафиксирован 10 141 зараженный COVID-19, с момента вспышки скончались 48 больных. В стране проведен 457 851 тест, в данный момент проходят лечение 4395 человек.-0-