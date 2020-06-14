В Словакии отменили режим чрезвычайной ситуации

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Словакии, введенный в марте по причине коронавируса в стране, отменяется начиная с 14 июня. Об этом сообщает Словацкое радио. Решение об отмене режима ЧС приняло правительство республики.

В Словакии в период действия режима чрезвычайной ситуации была значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления.

Во время действия режима ЧС в республике были запрещены забастовки. С 14 июня словацкие трудящиеся и профсоюзы могут вновь пользоваться этим правом.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации правительство республики готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых в стране уже снято.

В Словакии общее число инфицированных коронавирусом с начала марта достигло 1 545.-0-