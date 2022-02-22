В Словакии отменили режим ЧС

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Словакии отменили сегодня режим чрезвычайной ситуации, который был введен в стране 25 ноября 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщает портал Parameter.sk.

Как пишет ТАСС, власти намерены максимально быстро отменить действующие в стране из-за коронавируса социальные ограничения. Большинство из них будут отменены уже с 28 февраля. После этого в стране до конца марта будут действовать ограничения по числу участников общественных мероприятий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Словакии было зарегистрировано 2 010 065 случаев COVID-19, умерли 18 252 человека.-0-