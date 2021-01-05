В Словакии подтверждены случаи нового штамма коронавируса

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса обнаружен на территории Словакии, заявил министр здравоохранения Марек Крайчи, сообщает Expats.cz.

По словам министра, лаборатории уже получили первые образцы "английского" штамма, обнаруженного у жителей Михайловцев на востоке Словакии. Новый вариант коронавируса имеет более высокую способность к распространению. Он на 70% заразнее.

Как заявил глава Минздрава, новый штамм чаще встречается среди людей в возрасте до 60 лет и детей. Клинические признаки и смертность от нового варианта не изменились по сравнению с исходным вирусом.

В настоящее время новый штамм зарегистрирован уже в более чем 30 странах.-0-