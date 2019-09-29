В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился недалеко от города Злате-Моравце в Нитрянском крае страны. Об этом сообщило
Пилот катапультировался.
Самолет разбился во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. Судьба катапультировавшегося летчика пока неизвестна.
Возможной причиной крушения истребителя названа нехватка авиатоплива в баках. Об этом информировала в социальных сетях словацкая полиция.
Точную причину крушения МиГ-29 должна установить экспертная комиссия.
Место падения истребителя оцеплено полицией.-0-