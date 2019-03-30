В Словакии проходит второй тур президентских выборов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование во втором туре президентских выборов проходит сегодня в Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию страны.

"Избирательные участки открылись в 7.00 по центральноевропейскому времени и завершат работу в 22.00. Сразу же после этого начнется подсчет голосов избирателей. Итоги президентских выборов ожидаются в воскресенье", - сообщили в избирательной комиссии.

В голосовании могут принять участие 4,45 млн избирателей Словакии, население которой составляет почти 5,5 млн человек.

Во второй тур выборов (по итогам прошедшего 16 марта первого тура) вышли заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" адвокат Зузана Чапутова и заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Большей поддержкой избирателей, согласно опросам населения, пользуется Чапутова. Для победы претенденту на высший государственный пост необходимо заручиться поддержкой простого большинства избирателей.-0-