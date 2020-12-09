В Словакии рестораны возобновили работу без разрешения властей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рестораны в некоторых городах Словакии, закрытые два месяца назад из-за распространения коронавируса, открыли свои двери для посетителей, несмотря на строгий запрет властей, сообщает ТАСС со ссылкой на братиславский телеканал Markiza.

Наибольшее число ресторанов возобновило работу на востоке Словакии, прежде всего в крупнейшем городе этого региона - городе Кошице. Владельцы ресторанного бизнеса пошли на этот отчаянный шаг, так как оказались на грани банкротства. Финансовая помощь, которую государство оказывает пострадавшим от коронавируса предпринимателям, недостаточна для сохранения их бизнеса.

Между тем власти объявили, что на нарушителей запрета будут наложены максимальные штрафы, что должно стать устрашающим примером для других бизнесменов, которые попытаются обойти действующие ограничения. Главный санитарный врач Словакии Ян Миказ заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике ухудшается и возможно ужесточение мер, направленных на уменьшение социальных контактов граждан во время пандемии.

Медики выявили в Словакии за прошедшие сутки 1 949 заразившихся коронавирусом, что на 1 397 больше, чем днем ранее. За время пандемии общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 119 232. После заражения коронавирусом за последние девять месяцев умерли 1 046 жителей страны.

В Словакии с 1 октября был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии с 16 марта по 14 июня. На этот раз он должен завершиться 30 декабря. В стране введены жесткие социальные ограничения, обязателен масочный режим. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до 20 тыс. евро.

Ранее об отказе выполнять карантинные меры заявили владельцы ресторанов и пивных в Чехии. С сегодняшнего дня здесь вступает в силу распоряжение правительства о завершении работы ресторанов в 20.00 вместо 22.00. Многие чешские рестораны и другие точки общепита намерены организовать акцию протеста: оставить вечером открытыми свои заведения, вывесив над входом чешский флаг. Представители ресторанного бизнеса в Чехии заявляют о крупных потерях из-за действующих в стране социальных ограничений. Призыв к организации массового протеста распространяется в социальных сетях.-0-