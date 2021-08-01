В Словакии стартовала лотерея для мотивации жителей к вакцинации от коронавируса

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежная лотерея для прошедших вакцинацию от коронавируса стартовала сегодня в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио RTVS.

Лотерея, цель которой - привлечь жителей республики к вакцинации от коронавируса, будет проводиться еженедельно до конца октября. Призовой фонд каждого розыгрыша составляет 2 млн евро. Максимальная сумма выигрыша - 100 тыс. евро, минимальная - 1 тыс. евро. Зарегистрироваться для участия получившие сертификаты о вакцинации могут на специальном сайте министерства финансов.

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил предложение вице-премьера и главы Минфина страны Игора Матовича о финансовой мотивации жителей республики к вакцинации против коронавируса. Кроме лотереи власти выплачивают вознаграждение гражданам, которые смогут убедить других в необходимости привиться. Так, за каждого направленного в центры вакцинации в возрасте до 50 лет они смогут получить 30 евро, в возрасте от 50 до 60 лет - 60 евро, а за тех, кому более 60 лет, 90 евро.

Вознаграждения за привлечение к вакцинации выплачиваются за тех, кто сделал прививки в период с 1 июля до конца октября текущего года. Не исключено, что данная практика, как и денежная лотерея для привившихся, будет продолжена. Словакия по числу привившихся от коронавируса в пересчете на количество жителей относится к странам-аутсайдерам в Евросоюзе.-0-