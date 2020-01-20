В Словакии выявлен второй очаг птичьего гриппа

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) зафиксирован на западе Словакии, в 60 км севернее Братиславы, вблизи города Трнава. Об этом сообщило 20 января Словацкое радио со ссылкой на санитарно-ветеринарное управление республики.

Из-за птичьего гриппа погибло поголовье домашней птицы на одной из небольших частных ферм в селе Цифер близ Трнавы. Десять дней назад вспышка болезни была зафиксирована в селе Збеги в районе Трнавы. Ветеринары установили, что заражение вирусом произошло от перелетных птиц.

Уничтожению подлежат особи домашней птицы, которые содержатся на ферме, где выявлен очаг птичьего гриппа. В радиусе 3 км от нее установлена зона ветеринарного карантина.

В Словакии птичий грипп был выявлен вскоре после того, как его зафиксировали в Польше. Согласно Международному эпизоотическому бюро, 30 декабря 2019 года на ферме в Люблинском воеводстве Польши был обнаружен вирус A(H5N8).

По данным Польской ассоциации животноводов и птицеводов, риск заражения существует для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от ферм, где выявлен птичий грипп.-0-