В Словении отменяют запрет на передвижение между регионами страны

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словении принято решение об отмене запрета на передвижение между регионами страны с 30 апреля в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеопослание премьер-министра Янеза Янши.

"Данные компетентных учреждений показывают, что число активно инфицированных и больных новым коронавирусом в Словении сократилось до уровня, который позволил нам принять план по снятию ограничений в обозримом будущем", - отметил премьер. "Поэтому уже с завтрашнего дня, то есть с 30 апреля 2020 года, отменяется запрет на передвижение между муниципалитетами", - сказал он.

Режим карантина ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, государственные органы заморозили предоставление всех несрочных услуг. Правительство ужесточило его, введя 30 марта запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины: поездки на работу, ухода за тяжелобольными родственниками, а также визита к врачу.

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации власти уже начали постепенное смягчение ограничительных мер: с 20 апреля разрешена работа строительных и мебельных магазинов, веломастерских, химчисток, автосалонов и сервисов по ремонту автомобилей. Кроме того, 4 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты, а также непродовольственные магазины площадью менее 400 квадратных метров. Посещение работающих общественных учреждений разрешено лишь при наличии медицинских масок и соблюдении социальной дистанции.-0-