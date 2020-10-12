В Словении тестируют собственную вакцину от коронавируса

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образец вакцины против нового коронавируса, разработанной группой сотрудников Национального института химии Словении, начали испытывать на хомяках. Об этом со ссылкой на Словенское агентство печати сообщает ТАСС.

Создатели считают, что испытание вакцины на хомяках даст им дополнительные сведения о ее эффективности. По их словам, реакция организмов грызунов на коронавирус схожа с человеческой.

Словенские ученые начали работу над собственной вакциной против коронавируса в мае 2020 года. Она основана на наночастицах, содержащих вирусные антитела, поэтому специалисты ожидают, что она сможет быть эффективной. Образец вакцины может быть доработан уже до конца года. Правительство пока не приняло решение о ее запуске в массовое производство.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране превысило 8,8 тыс., умерли 168 человек. Об окончании локальной вспышки было объявлено 15 мая, а с 1 июня правительство отменило режим эпидемии на территории республики.

Но с началом осени темпы роста числа инфицированных в Словении многократно возросли. 6 октября правительство опубликовало план карантинных мер для сдерживания второй волны пандемии. Он предусматривает поэтапное ужесточение ограничений. В том числе уменьшено максимально разрешенное число столов в барах и ресторанах, введен запрет всех частных сборищ с участием 10 и более человек (за исключением похорон и свадеб). Управляющие компании обязали разместить санитайзеры в подъездах многоквартирных домов.-0-