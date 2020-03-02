В Словении умер художник-бунтарь и концептуалист Улай

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, более известный под творческим псевдонимом Улай, умер в Любляне (Словения), сообщает ТАСС.

О том, что Улай умер в ночь на 2 марта после продолжительной болезни, рассказал его друг словенский режиссер Дамьян Козоле.

Художник родился в 1943 году в городе Золинген в Германии. Он стал известен благодаря фотоработам и разнообразным арт-перфомансам. Наибольшую популярность получил в годы творческого сотрудничества с сербской художницей Мариной Абрамович.

Как сообщает BBC, дуэт Абрамович-Улай был одним из самых известных в мире искусства XX века. Они познакомились в 1976 году, их роман и творческое партнерство продлились до 1988 года. Самыми знаменитыми перформансами стали "Отношения в пространстве" (1976) и "Отношения во времени" (1977). Во время первого творческого эксперимента нагие Марина и Улай бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались. Это был перформанс о слиянии двух начал - мужского и женского. Во время второго Марина и Улай сидели спиной друг к другу в течение 17 часов, их волосы были переплетены. Художники были убеждены, что, подпитываясь энергией публики, человек повышает уровень своих возможностей.

В последние годы Лайсипен жил в столице Словении.-0-