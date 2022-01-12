В Словении за минувшие сутки зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в Словении увеличилось за минувшие сутки на 5 164, это максимум за время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья страны.

Ранее максимальное число заражений (4 518 случаев) было зарегистрировано 3 ноября 2021 года.

В понедельник было сдано 10 246 ПЦР-тестов, 50,4% из них оказались положительными. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования с начала пандемии достигло 498 506.-0-