В Словении зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словении сегодня зарегистрировали 3456 новых случаев заражения COVID-19, накануне было выявлено 1136. Суточный прирост заболевших стал рекордным за все время пандемии, передает агентство "Синьхуа".

Словения, население которой составляет 2,1 млн человек, тяжело пострадала от пандемии COVID-19. На сегодняшний день общее число умерших от болезни - 5102 человека.

Вирус продолжает стремительно распространяться по стране, несмотря на действующее правило, согласно которому доступ в большинство учреждений доступен лишь вакцинированным, имеющим отрицательный результат теста на COVID-19 или выздоровевшим.

При этом власти отказываются от введения нового локдауна, чтобы не причинить ущерб ориентированной на экспорт экономике страны, которая, как ожидается, в этом году вырастет на 6,1% после падения на 4,2% в 2020 году.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день полную вакцинацию от COVID-19 прошло 53,1% населения страны.-0-