В смоленском лагере детей обстреляли из пейнтбольных ружей

29 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Смоленской области проводит проверку по факту причинения работниками спортивно-оздоровительного лагеря "Юный ленинец" телесных повреждений детям, сообщила старший помощник регионального руководителя ведомства Наталья Зуева.

"Сотрудники спортивно-оздоровительного учреждения "Юный ленинец", расположенного в п.Нижняя Дубровенка г.Смоленска, используя пейнтбольные ружья, причинили телесные повреждения нескольким несовершеннолетним", - сообщили в ведомстве.

Ряд региональных СМИ сообщает, что пострадали пять мальчиков, при этом не все они являются воспитанниками лагеря. Директор оздоровительного учреждения об инциденте знал, но не предпринял никаких мер. Следователи запросили материалы по данному факту из смоленского управления МВД. "Будет дана правовая оценка действиям руководства детского лагеря", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по Смоленской области.-0-