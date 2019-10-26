В СНГ в 2020 году может появиться аналог "Евровидения"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый музыкальный фестиваль популярной музыки, в котором будут принимать участие страны СНГ, может состояться уже в 2020 году в Алматы. Об этом заявил композитор, народный артист России Игорь Крутой, сообщает ТАСС.

По словам Игоря Крутого, первый такой фестиваль может состояться уже в следующем году. "Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится, - отметил музыкант. - Будет это в Алматы".

"Моя команда сейчас этим занимается - рассматриваем (проект) с режиссерами, постановочной группой, как сделать все оригинально, чтобы не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ, чтобы был свой путь", - добавил Игорь Крутой.

Композитор отметил, что предложения о создании такого фестиваля поступали к нему не раз.-0-