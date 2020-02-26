В Сочи двоих детей унесло в море течением реки

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Сочи ищут двоих детей, которых унесло в море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи.

"Двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море", - сообщили в МЧС.

Из-за шторма в 4-5 баллов поиск в открытом море невозможен. Как сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю, детям 13-15 лет, следователи проверяют обстоятельства произошедшего. На месте дежурит бригада скорой помощи.-0-