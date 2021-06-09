В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи два судебных пристава застрелены в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома. Мужчина, стрелявший в сотрудников ФССП, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"9 июня около 10.35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение, что на ул.Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте", - говорится в сообщении.

МВД подтвердило информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух приставов. "Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть", - сообщили в управлении.-0-