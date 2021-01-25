В Сочи на горнолыжном курорте из-за остановки канатной дороги эвакуированы 170 человек

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сочинском горнолыжном курорте "Газпром" из-за технологического сбоя встала канатная дорога, были эвакуированы 170 человек, сообщает агентство "Вестник Кавказа".
Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта. Людей транспортируют на снегоходах. Всего эвакуировано 170 человек.
Ранее на одну из трасс курорта сошла лавина, никто не пострадал, трасса была закрыта для катания.-0-