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В Сочи столкнулись два туристических автобуса: 12 человек пострадали

В мире 09.06.2019 | 10:46
Фото из архива
Фото из архива

9 июня, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух туристических автобусов в Сочи, сообщили в мэрии города.

По данным полиции, один автобус не уступил дорогу другому.

Задействовано 19 бригад скорой помощи. Пострадавших направили в больницы Сочи. Сотрудники правоохранительных органов регулируют движение на этом участке трассы.-0-

Число пострадавших при столкновении туристических автобусов в Сочи возросло до 26Число пострадавших при столкновении туристических автобусов в Сочи возросло до 26
По данным правоохранительных органов, один автобус не уступил дорогу другому.

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Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
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