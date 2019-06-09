В Сочи столкнулись два туристических автобуса: 12 человек пострадали

9 июня, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Двенадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух туристических автобусов в Сочи, сообщили в мэрии города.

По данным полиции, один автобус не уступил дорогу другому.

Задействовано 19 бригад скорой помощи. Пострадавших направили в больницы Сочи. Сотрудники правоохранительных органов регулируют движение на этом участке трассы.-0-