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24 марта 2021, 10:08

В Сочи задержали ученика лицея, планировавшего теракт

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ задержала в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в городе Сочи в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - сообщили в ЦОС.

У него дома изъято самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Кроме того, у него обнаружили средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-

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