В Софии проходит общенациональная акция против зеленых сертификатов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая акция протеста против введения зеленых сертификатов, организованная политической партией "Возрождение", проходит сегодня перед зданием Народного собрания в болгарской столице, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В протесте принимают участие несколько тысяч человек, прибывших в Софию на автобусах из разных городов страны. Здание парламента блокировано усиленными нарядами полиции и жандармерии, десятки полицейских находятся в резерве.

Участники акции настаивают на отмене зеленых сертификатов, требуют возвращения к нормальному образу жизни. "Выступаем против зеленых сертификатов, потому что они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести общественную жизнь. Продолжаем выступать против массового тестирования детей, дискриминационных мер и неэффективного управления", - заявляют представители партии.

В настоящее время напряжение между участниками протеста и полицией нарастает, протестующие пытаются прорваться к зданию, образовалась давка.

Акция протеста проводится на фоне резкого роста числа зараженных ковидом, санитарные службы страны зарегистрировали за последние сутки рекордные 7062 новых случая заражения коронавирусом, положительными оказались тесты 18,6% пациентов. Это стало самым высоким показателем в балканской республике с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 26 октября 2021 года - 6816 случаев.-0-