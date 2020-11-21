В Софии сотни человек собрались на антиправительственную акцию протеста

Акция протеста - всенародный митинг-протест "Вместе победим" проходит в Софии перед бывшим зданием парламента, сообщает ТАСС.

Протесты начались в 17:00, на них вышли несколько сотен человек,которые требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева.

Перед зданием протестующие положили траурный венок, объяснив, что "правительство страны умерло" и не способно управлять государством.

Акция проходит без инцидентов. Десятки полицейских выстроили вокруг здания живую блокаду. Движение транспорта в центральной части города блокировано.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 136-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проходят митинги и шествия.-0-