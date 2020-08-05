В Сомали на базе в Дайнуни боевики убили восьмерых военных

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали армейскую базу на юго-западе Сомали и убили как минимум восьмерых военных правительственных войск. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя сомалийского правительства Исмаила Мухтара Оронджо.

Террористы атаковали базу в Дайнуни, погибли восемь военнослужащих, включая командира, есть раненые, заявил он. Когда на базу было направлено подкрепление, армейская машина на дороге попала под обстрел, и несколько солдат получили ранения.-0-