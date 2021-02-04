В Сомали объявлено ЧП из-за нашествия саранчи

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства Сомали объявило ЧП из-за нашествия пустынной саранчи в южные районы страны, сообщает портал Garowe.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что последствия циклона "Гати", обрушившегося на побережье Сомали и вызвавшего наводнения в прибрежных и внутренних районах страны, стали благоприятными условиями для размножения пустынной саранчи. "Насекомые быстро распространяются по всем новым районам, что создает угрозу потери урожая", - говорится в заявлении ФАО.

Пустынная, или африканская саранча - самый опасный вредитель из семейства саранчовых. За день одно насекомое съедает столько, сколько весит само, - около 2 г. Саранча обычно ведет спокойный образ жизни при наличии еды. Но в случае угрозы голода собирается в огромные колонии, насчитывающие десятки миллионов особей, и начинает искать себе пищу. Стаи насекомых способны преодолевать за сутки до 150 км, опустошая все на своем пути.-0-