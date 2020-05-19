В Сомали от наводнений погибли 24 человека

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сомали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, стали не менее 24 человек, сообщает CGTN Africa.
После проливных дождей из берегов вышла река Уэби-Шабелле. Больше всего пострадали регионы Хиран и Средняя Шабелле.
По данным ООН, в целом стихия затронула жизни около 1 млн человек, 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Местные власти опасаются, что наводнение приведет к вспышке инфекционных заболеваний, сообщает Euronews.
Стихия может парализовать также главную дорогу, соединяющую город Беледуэйн в центральной части Сомали с аэропортом, что приведет к невозможности доставки гуманитарных грузов в пострадавшие районы.-0-