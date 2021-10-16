В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при взрыве в ресторане в городе Беледуэйне в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию африканской страны.

Взрыв самодельного устройства произошел в момент, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Два человека погибли, их имена и должности не раскрываются. Есть раненые, их число не называется. Ресторан, где произошел взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.-0-