В Сомали при взрыве в ресторане погибли шесть человек

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сомали Могадишо при взрыве в ресторане около полицейской академии погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает Reuters.

Взрыв устроил террорист-смертник. Шесть человек, включая преступника, погибли. О количестве пострадавших пока не сообщается. К месту происшествия направляются машины скорой помощи.

Предполагается, что к взрыву могут быть причастны представители группы сомалийских исламистов "Харакат аш-Шабаб", которая связана с ультрарадикальной террористической организацией "Аль-Каидой". Радикалы часто организуют взрывы в Могадишо и других регионах Сомали с целью свержения правительства.-0-