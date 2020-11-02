В Сомали пытались сбить самолет главы штата

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сомали пытались сбить самолет, на борту которого находился глава штата Галмудуг Ахмад Абди Карие. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сомалийский портал Somali Guardian.

Сообщается, что самолет подвергся обстрелу при взлете из аэропорта города Дусамареб. Глава штата не пострадал. Одновременно были обстреляны находящиеся на территории аэропорта подразделения Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Власти считают, что за попыткой убийства Ахмад Абди Карие стоят структуры террористической группировки "Аш-Шабаб".-0-