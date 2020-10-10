В Сомали в пригороде Могадишо прогремел мощный взрыв

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел на окраине столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Somali Guardian.

По его сведениям, целью атаки был турецкие специалисты, которые участвуют в строительстве скоростной дороги между Могадишо и Афгойе. Есть пострадавшие, но сколько, пока не называется.

Турция является крупнейшим инвестором в экономику Сомали с вложениями на сумму более $1 млрд. Турецкие компании управляют международным аэропортом и морским портом Могадишо.-0-