В Сомали в результате взрыва автобуса погибли десять человек

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сомалийском городе Кисмайо в результате взрыва автобуса на мине погибли не менее десяти человек. Предположительно, еше двое получили ранения. Об этом пишет https://russian.rt.com со ссылкой на представителя местной службы безопасности Мохамеда Нур Дахира.

"Десять человек... погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва, уничтожившего микроавтобус, в котором они ехали", - сказал он.

По словам Дахира, "террористы нередко устанавливают мины вдоль дорог", данный случай не является первым.-0-