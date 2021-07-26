В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены семь природных и культурных объектов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Всемирного наследия в ходе 44-й сессии, которая проходит в режиме онлайн под председательством из Фучжоу (Китай), включил семь объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Информация об этом распространена в пресс-релизе ЮНЕСКО, сообщает БЕЛТА.

Четыре объекта являются природными: колхидские тропические леса и водно-болотные угодья (Грузия), остров Амами-Осима, остров Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомотэ (Япония), Гетбол, приливно-отливные равнины, в Корее (Республика Корея) и лесной комплекс Каенг Крачан (Таиланд).

Три из новых объектов, в том числе один транснациональный объект, были внесены в список за их культурную ценность: курган Арслантепе (Турция), голландская линия водной обороны, расширение территории объекта "Линия обороны вокруг Амстердама" (Нидерланды) и транснациональный объект Колонии милосердия (Бельгия и Нидерланды).

Сессия Комитета Всемирного наследия продолжит рассмотрение объектов до 28 июля.-0-