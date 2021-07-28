В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесли 5 объектов

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Комитет Всемирного наследия включил пять объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и принял решение о расширении территории одного уже внесенного в список транснационального природного объекта в Европе. Информация об этом распространена в пресс-релизе ЮНЕСКО, сообщает БЕЛТА.

Новые культурные объекты расположены в Российской Федерации, Италии, Словении, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Внесенный в список природный объект - Национальный парк Ивиндо в Габоне. Комитет Всемирного наследия также утвердил расширение территории уже внесенного в список объекта Всемирного наследия - древние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы.

Новым объектом в Российской Федерации стали петроглифы Онежского озера и Белого моря. Здесь находится 4,5 тыс. петроглифов, вырезанных в скалах в период неолита 6-7 тыс. лет назад и расположенных в Республике Карелия. Список Всемирного наследия дополнили работы Йоже Плечника в Любляне (Словения). Они были выполнены в период между Первой и Второй мировыми войнами, представляют собой пример городского дизайна, ориентированного на человека, который последовательно изменил облик города после распада Австро-Венгерской империи, когда Любляна превратилась из провинциального города в символическую столицу народа Словении.

В Италии список Всемирного наследия дополнили портики Болоньи. Этот объект включает двенадцать составных частей, состоящих из ансамблей портиков и прилегающих к ним застроенных районов, расположенных на территории муниципалитета Болонья с XII века по настоящее время. Сланцевый ландшафт северо-западного Уэльса (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) также дополнил список. Он иллюстрирует преобразование, которое принесли разработка карьеров и добыча сланца в традиционную сельскую среду гор и долин Сноудонского массива.

Новым в списке стал природный объект Национальный парк Ивиндо (Габон). "Расположенная на экваторе в северной части Габона, эта в основном нетронутая местность занимает площадь около 300 тыс. га, пересекается сетью живописных черноводных рек. В парке есть пороги и водопады, окаймленные нетронутым тропическим лесом, что придает ландшафту значительную эстетическую ценность", - говорится в пресс-релизе.

Расширение территории транснационального серийного объекта Всемирного наследия "Древние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы" еще на десять европейских стран повышает универсальную ценность и целостность объекта, который теперь состоит из 94 составных частей в 18 странах.

Эти объекты были внесены в список Всемирного наследия в ходе расширенной 44-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит в режиме онлайн под председательством из Фучжоу (Китай). В ходе сессии рассматриваются объекты, заявленные в 2020 и 2021 годах.-0-