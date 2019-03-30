В спорткомплексе "Олимпийский" в Москве произошел пожар

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в здании спорткомплекса "Олимпийский" в Москве, сообщил ТАСС 30 марта.
Очаг возгорания был обнаружен на шестом этаже комплекса, горели проводка и подвесной потолок. Открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.
О причинах и обстоятельствах произошедшего пока ничего не сообщается.-0-
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