В Средиземном море между Кипром и Сирией разлилась нефть

Спутниковый снимок нефтяного пятна, движущегося в направлении Кипра. Фото из открытых источников

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяное пятно, возникшее после утечки топлива на электростанции в Сирии, растет и распространяется по Средиземному морю, приближаясь к Кипру, сообщает CNN. По данным BBC, сирийское правительство заявило: на прошлой неделе произошла утечка из емкости с 15 тыс. т топлива на тепловой электростанции, работающей на территории нефтеперерабатывающего завода Банияса. Судя по спутниковым снимкам, нефтяное пятно распространилось вдоль побережья Сирии, а затем двинулось в сторону Кипра. Власти Кипра пытаются не пропустить его к острову. По данным CNN, уже вчера вечером пятно находилось примерно в 7 км от кипрского побережья. Кипрский департамент рыболовства и морских исследований, основываясь на моделировании движения нефтяного пятна и метеорологических данных, полагает, что пятно может в следующие 24 часа достичь мыса Андреас - крайней северо-восточной точки острова. По данным властей Сирии, спасатели начали очищать каменистые участки побережья, используя оборудование для откачки топлива и рассыпая песок, который должен впитывать нефть. К локализации последствий подключилась и Турция. "Мы принимаем меры, мобилизуя наши ресурсы, чтобы предотвратить любые шансы того, что разлив может превратиться в экологическую катастрофу", - заявил вице-президент Турции Фуат Октай государственному информагентству "Анадолу". Он выразил надежду, что пятно удастся задержать в открытом море, прежде чем оно достигнет побережья Кипра. Анализ спутниковых изображений показывает: разлив нефти оказался больше, чем предполагалось изначально. Он охватил около 800 кв.км - площадь примерно такого же размера, как Нью-Йорк. Это второй крупный разлив нефти в восточном Средиземноморье в этом году. В феврале нефть разлилась у побережья Израиля, опустошив пляжи страны и оставив отложения смолы по всему ливанскому побережью.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!