В Средиземном море спасена большая группа мигрантов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Береговая охрана Италии спасла в Средиземном море более 300 мигрантов, в основном из Египта, сообщает Euronews.

Лодка с нелегальными мигрантами попала в сильный шторм и потерпела крушение. Операция по спасению людей проводилась в несколько этапов и завершилась в воскресенье.

Пострадавшие доставлены в порт Роччеллы-Йоники (регион Калабрия), где волонтеры обеспечили людей обувью, одеялами и продуктами питания. Затем нелегалов перевели в недавно построенный приют.

В нынешнем году, по данным властей, в Италию морским путем прибыли порядка 58 тыс. мигрантов.-0-