В США 10-летняя девочка умерла после драки с одноклассником

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южной Каролине ученица начальной школы умерла через несколько дней после драки с одноклассником, сообщает американская газета The Washington Post .

В школе сообщили, что 10-летняя Рания Райт была примерной ученицей, которая любила играть в баскетбол и проводить время со сверстниками.

Сотрудники полиции сообщили, что инцидент произошел в школьном кабинете. Девочка сначала поспорила, а после вступила в драку с учащимся пятого класса, личность которого не разглашается. Несколько дней Рания находилась в больнице в тяжелом состоянии, после чего скончалась от полученных травм.

Обстоятельства и причины конфликта сейчас выясняются. Известно, что применения оружия во время драки не было. Ранее в школе таких происшествий не случалось.-0-