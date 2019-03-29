В США 10-летняя девочка умерла после драки с одноклассником

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южной Каролине ученица начальной школы умерла через несколько дней после драки с одноклассником, сообщает американская газета
В школе сообщили, что 10-летняя Рания Райт была примерной ученицей, которая любила играть в баскетбол и проводить время со сверстниками.
Сотрудники полиции сообщили, что инцидент произошел в школьном кабинете. Девочка сначала поспорила, а после вступила в драку с учащимся пятого класса, личность которого не разглашается. Несколько дней Рания находилась в больнице в тяжелом состоянии, после чего скончалась от полученных травм.
Обстоятельства и причины конфликта сейчас выясняются. Известно, что применения оружия во время драки не было. Ранее в школе таких происшествий не случалось.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN