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22 апреля 2020, 07:57

В США 20 штатов готовятся снять введенные из-за коронавируса ограничения

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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 20 штатов, в которых проживает 40% всего населения страны, готовятся снять введенные из-за коронавируса ограничения. Об этом заявил на брифинге в Белом доме Президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Также, по словам Дональда Трампа, плавучий госпиталь Comfort, в конце марта направленный в Нью-Йорк, чтобы разгрузить местные больницы в условиях пандемии, скоро вернется на базу в штате Вирджиния.

На прошлой неделе американский лидер сказал, что власти США приступают к открытию страны. Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Глава Белого дома подчеркнул: губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

Вместе с тем, согласно прогнозу главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберта Редфилда, вторая волна распространения коронавируса может начаться в стране зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам эксперта, США, возможно, придется одновременно столкнуться с эпидемиями коронавируса и сезонного гриппа. Это обернется колоссальной нагрузкой для системы здравоохранения. Он добавил: федеральные власти и руководство штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной второй волне заболевания. В частности, по его мнению, следует максимально расширять масштабы тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заразившихся.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек.-0-

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