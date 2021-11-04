В США 84 млн сотрудников фирм обяжут привиться от COVID-19 или тестироваться

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 84 млн работников среднего и крупного бизнеса в США должны будут пройти полную вакцинацию от COVID-19 к 4 января или еженедельно проходить тестирование на вирус, сообщает агентство Associated Press.

Теперь компании будут вынуждены требовать, чтобы невакцинированные сотрудники предъявляли отрицательный результат на COVID-19 не реже одного раза в неделю и носили маску на рабочем месте. Компании, которые не соблюдают правила, могут столкнуться со штрафами в размере почти $14 тыс.

При этом компании не будут обязаны оплачивать тестирование сотрудников, но должны будут предоставлять сотрудникам оплачиваемое время для вакцинации.

Более жесткие правила будут применяться еще к 17 млн человек, которые работают в домах престарелых, больницах и других подобных учреждениях. Они должны будут вакцинироваться в обязательном порядке.

Как сообщает ТАСС, Администрация США ранее обязала федеральных подрядчиков сделать прививки от нового коронавируса сотрудникам к 8 декабря. Этот срок продлен до 4 января. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 46,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 750 тыс. человек. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.-0-