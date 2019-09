В США автомобиль въехал в вестибюль сорокоэтажной высотки

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль въехал в вестибюль жилого высотного здания Trump Plaza в городе Нью-Рошелл в штате Нью-Йорк, сообщила телекомпания CBS .

Пострадал один человек, который находился в момент инцидента в вестибюле. По мнению местной полиции, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.

Trump Plaza - небоскреб высотой в 40 этажей. Жилье в нем относится к категории люкс. -0-