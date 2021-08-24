В США благодаря вакцинации от COVID-19 спасены жизни более 100 тыс. человек - Байден

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усилия по вакцинации населения США от коронавируса позволили спасти более 100 тыс. жизней. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, сообщает ТАСС.





"Согласно мнению экспертов Школы общественного здравоохранения Йельского университета, темпы наших усилий по вакцинации спасли более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации", - сказал Джо Байден.





По его словам, это важный прогресс, но необходимо двигаться еще быстрее.





К настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 71% жителей США в возрасте от 12 лет. "Это более 200 млн американцев. Более 170 млн человек сейчас полностью вакцинированы", - уточнил президент США.





Джо Байден приветствовал решение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США окончательно одобрить к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. По мнению главы государства, это является "ключевой вехой" в борьбе с коронавирусом. "Если вы один из миллионов американцев, которые говорили, что не будут делать прививку, пока вакцина не получит окончательное одобрение FDA, то это произошло. Момент, которого вы ждали, наступил. Для вас пришло время пойти и получить прививку, получите ее сегодня. Одобрение FDA - это золотой стандарт", - подчеркнул глава Белого дома.





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Помимо этого, он обратился к руководству частных компаний с призывом требовать от сотрудников прохождения вакцинации.-0-