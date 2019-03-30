В США Boeing 737 экстренно приземлился из-за запаха топлива на борту

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лайнер авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за сильного запаха топлива на борту, сообщает телеканал
Инцидент произошел с самолетом Boeing 737, следовавшим из Вашингтона в Сан-Франциско. После посадки в аэропорту лайнер встретила команда спасателей, поскольку нескольким пассажирам требовалась помощь медиков. В результате семь человек госпитализированы.
Один из пассажиров сообщил, что на борту ощущался запах топлива, и он только усилился после взлета самолета. По его словам, некоторые пассажиры жаловались на проблемы с дыханием и даже боль в груди.-0-
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