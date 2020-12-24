В США более 1 млн человек получили прививки от коронавируса

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более одного миллиона человек в США привиты двумя вакцинами от нового коронавируса, разработанными американской компанией Pfizer ("Пфайзер") с ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), а также американской Moderna ("Модерна"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на сайт федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов.

Как подсчитали в ЦКПЗ, стране поставлено более 9,4 млн доз двух вакцин. Привиты 1 008 025 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 18,26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 323 510 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря FDA одобрило обращение американской компании Moderna ("Модерна") о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.-0-