В США более 100 тыс. человек вышли на протесты против Трампа

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в минувшие выходные более 100 тыс. человек приняли участие в протестах против действующего президента Дональда Трампа, сообщает Deutsche Welle.

По словам организаторов, акции протеста прошли во всех штатах. Большинство участников - женщины.

В столице страны, Вашингтоне, шествие началось неподалеку от Белого дома, затем его участники направились к Капитолию и зданию Верховного суда. Демонстранты несли в руках плакаты с критикой главы государства и вице-президента Майкла Пенса.

Среди прочего, протестующие выразили недовольство тем, что Дональд Трамп выдвинул судью-консерватора Эми Кони Барретт в качестве преемницы члена Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, скончавшейся в середине сентября. Некоторые демонстранты в память о Гинзбург надели черные мантии и белые кружевные воротнички.

Рут Бейдер Гинзбург являлась иконой для прогрессивных американцев, она сделала себе имя на защите прав женщин. Сразу после ее смерти между республиканцами и демократами разгорелся спор из-за возможного преемника судьи. Демократы призывают отложить назначение преемника Гинзбург на период после выборов президента 3 ноября.

Нынешние акции накануне президентских выборов в США вдохновлены "Женским маршем" - масштабным протестным шествием сразу после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Тогда против нового президента страны на улицы вышли более 3 млн человек. В частности, главу Белого дома критиковали за его высказывания, нередко расцениваемые как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные.-0-