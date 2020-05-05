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05 мая 2020, 07:32

В США более 100 тыс. потребителей остались без электричества из-за бурь

Фото tennessean.com
Фото tennessean.com

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 тыс. потребителей остались без электричества в американском штате Теннесси из-за сильных бурь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергокомпанию Nashville Electric.

По данным энергетиков, бури в центральной части Теннесси вызвали самое масштабное в истории компании нарушение энергоснабжения. Сообщается, что скорость ветра порой превышала 35 м/с, были повалены опоры линий электропередач, что привело к нарушению подачи электроэнергии 130 тыс. из более 400 тыс. потребителей.

Компания отмечает, что в связи с распространением коронавируса невозможно выделить необходимое количество работников для устранения повреждений, поэтому восстановительные работы в разных местах могут продлиться от одной до двух недель.-0-

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