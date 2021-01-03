В США более 4,2 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США уже более 4 млн 225 тыс. жителям сделали первую инъекцию двухкомпонентных вакцин, всего в медучреждения и прививочные центры направлено свыше 13 млн доз препарата. Об этом свидетельствуют данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает РБК.
Речь идет о препаратах от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, одобренными к применению регулятором.
Больше всего жителей привились в крупных штатах: Калифорнии (412 тыс.), Техасе (337 тыс.), Флориде (246 тыс.) и Нью-Йорке (236 тыс.). Меньше всего инъекций сделали в Вайоминге (7,5 тыс.) и округе Колумбия (15 тыс.).
В США выявили 20 млн 379 тыс. 265 человек, заразившихся COVID-19, из которых умерли 349,9 тыс. Около 12 млн человек излечились от коронавируса.-0-