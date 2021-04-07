В США быстро распространяются новые мутации коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые мутации коронавируса быстро распространяются в США, и количество новых случаев заражения снова растет, поэтому нельзя сказать, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

"Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается. Количество смертей все еще снижается, и их намного меньше, чем в январе, оно растет в некоторых местах", - сказал он.

"Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", - добавил Байден.

При этом, по его словам, власти страны добились "невероятного прогресса" в деле вакцинации населения. "Хорошая новость заключается в том, что мы находимся на пути к тому, чтобы выполнить свою цель в 200 млн прививок за первые 100 дней", - сказал он.

По его словам, благодаря достигнутым успехам вакцинация будет доступна всем взрослым жителям страны уже к 19 апреля, а не к 1 мая, как планировалось ранее. "Это означает, что не позднее 19 апреля в любом районе страны каждый взрослый в возрасте 18 лет и старше сможет встать в очередь на вакцинацию", - подчеркнул глава Белого дома.

Байден надеется на то, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин от коронавируса для того, чтобы они смогли начать предоставлять их другим странам.-0-