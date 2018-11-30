В США через неделю задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Алабаме

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов США спустя неделю задержали человека, который, предположительно, открыл стрельбу в торговом центре в городе Гувер (штат Алабама). Об этом сообщила телекомпания CNN.
Инцидент произошел неделю назад в общенациональный праздник США - День благодарения. В результате один человек погиб, еще два подростка 12 и 18 лет получили ранения.
Сначала была обнародована информация, что стрелявший попытался скрыться с места происшествия, однако был застрелен полицией. Впоследствии правоохранительные органы признали, что по ошибке застрелили невиновного человека, который имел при себе оружие, но, по словам его родственников, у мужчины было соответствующее разрешение. В полиции после этого сообщили, что стрелявший находится на свободе.
29 ноября, сообщает CNN, власти задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Саут-Фултона (штат Джорджия) Эррон Браун. Его арестовали в доме его родственников. Как именно полиция вышла на след Брауна, не сообщается.-0-
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