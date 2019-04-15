В США четырехлетний мальчик случайно застрелил свою старшую сестру

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Далласе (штат Джорджия) четырехлетний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру, сообщает британское издание Metro .

По данным полиции, инцидент произошел в семейной машине. Мама усадила детей в салон, а сама отлучилась на несколько минут, так как не могла завести транспортное средство. Женщина пыталась выяснить причину неполадки, когда внезапно услышала выстрел. Ее четырехлетний сын нашел в консоли автомобиля заряженный пистолет и случайно выстрелил в сестру.

Фото Metro

Девочка была оперативно доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

Полиция не стала предъявлять обвинений в связи со смертью ребенка.-0-