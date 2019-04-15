В США четырехлетний мальчик случайно застрелил свою старшую сестру

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Далласе (штат Джорджия) четырехлетний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру, сообщает британское издание
По данным полиции, инцидент произошел в семейной машине. Мама усадила детей в салон, а сама отлучилась на несколько минут, так как не могла завести транспортное средство. Женщина пыталась выяснить причину неполадки, когда внезапно услышала выстрел. Ее четырехлетний сын нашел в консоли автомобиля заряженный пистолет и случайно выстрелил в сестру.
Девочка была оперативно доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.
Полиция не стала предъявлять обвинений в связи со смертью ребенка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.376 BYN
|2.383 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN